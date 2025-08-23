दौड़ा-दौड़ाकर मेरे पति की हत्या की गई थी, 'अगर मैं मर गई तो...'?,  निष्कासित सपा विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा

Highlights मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या कर दी जाए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद पर था।

कौशांबीः उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गईं विधायक पूजा पाल ने कहा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके प्रमुख अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। पाल ने ‘एक्स’ पर लिखा, “मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है। आपने (अखिलेश) मुझे जिस तरह से बीच रास्ते में अपमानित करके मरने के लिए छोड़ दिया है, उससे समाजवादी पार्टी के आपराधिक प्रवृत्ति के समर्थकों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। इसलिए संभव है कि मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या कर दी जाए।

यदि ऐसा होता है तो मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए।” पाल ने सपा से निष्कासित होने के बारे में लिखा , “इतने बड़े बड़े दर्द सहने के बाद आपकी पार्टी से निष्कासन का दर्द बहुत छोटा दिखता है। अखिलेश यादव जी आप अपने दिमाग पर जोर डालकर यह याद कीजिए कि प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर मेरे पति की हत्या की गई थी।”

उन्होंने कहा, “संविधान बचाने का ढोंग करने वाली आपकी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में अति पिछड़े परिवार की बदनसीब बेटी के पति का पार्थिव शरीर, अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं दिया गया। आप अतीक अहमद जैसे पापी के आगे झुक गए होंगे, लेकिन इतने दिनों में मैं कभी किसी माफिया के सामने ना झुकी हूं और ना भयभीत हुई।”

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर पूजा पाल ने हाल ही में सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी जिसके बाद अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पूजा पाल ने कहा, “समाजवादी पार्टी के नेताओं के कहने पर मैं इस पार्टी में शामिल हुई और तीसरी बार विधायक बनी।

लेकिन पार्टी में कार्य करते हुए मुझे एहसास होने लगा कि यहां मुस्लिम को पहला दर्जा मिला हुआ है, जबकि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित दूसरे दर्जे के हैं।” उन्होंने कहा, “मुस्लिम चाहे जितने बड़े अपराधी हों, उनको सम्मान देना, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है।

मैंने बहुत प्रयास किया कि आप हमारे पति के हत्यारों को उनके किए की सजा दिलाएंगे, लेकिन हर प्रयास के बावजूद सिर्फ निराशा ही हाथ लगी।” उल्लेखनीय है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक और पूजा पाल के पति राजू पाल की 2005 में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद पर था।

राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या समेत 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद अतीक अहमद की 15 अप्रैल, 2023 को प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

