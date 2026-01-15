एग्जिट पोल में पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों में बीजेपी की जीत का अनुमान, देखें सीटों के आंकड़े
By रुस्तम राणा | Updated: January 15, 2026 19:29 IST2026-01-15T19:29:23+5:302026-01-15T19:29:51+5:30
साम टीवी एग्जिट पोल के अनुसार, पुणे में बीजेपी को 165 सीटों में से 70 सीटें मिलने की संभावना है, जो 83 के जादुई आंकड़े से कम है।
पुणे: पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की जीत का अनुमान लगाया गया है। अनुमानों के मुताबिक, बीजेपी दोनों नगर निकायों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है।
साम टीवी एग्जिट पोल के अनुसार, पुणे में बीजेपी को 165 सीटों में से 70 सीटें मिलने की संभावना है, जो 83 के जादुई आंकड़े से कम है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था, को 12 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि शिवसेना (UBT) को पांच सीटें मिलने का अनुमान है।
अजीत पवार और शरद पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के गुटों को क्रमशः 55 और 10 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को आठ सीटें और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को दो सीटें भी दी हैं।
पिंपरी-चिंचवड़ में, एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि बीजेपी 70 सीटें जीतकर 65 के जादुई आंकड़े को पार कर सकती है, जबकि एनसीपी के दोनों गुटों को 49 सीटें मिलने की संभावना है।
एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पीसीएमसी में पांच सीटें जीतने की संभावना है, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट को दो सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि एमएनएस पीसीएमसी में दो सीटें जीतेगी।