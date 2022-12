एग्जिट पोल 2022: हिमाचल में कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान, जानिए बीजेपी-आप का हाल

Highlights हिमाचल में बीजेपी को 42 फीसदी वोटिंग के साथ 24 से 34 सीटें आने का अनुमान कांग्रेस पार्टी को 44 फीसदी वोटिंग प्रतिशत के साथ 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है आम आदमी पार्टी सर्वे में पार्टी खाता भी नहीं खोल पा रही है

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में हर पांचवें वर्ष सरकार बदलने की परंपरा रही है। इंडिया टुडे ग्रुप- एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में इस बार भी हिमाचल की जनता ने सत्ता परिवर्तन की परंपरा को जारी रखने का प्रयास किया है। एग्जिट पोल के सर्वे बताते हैं कि हिमाचल में बीजेपी को 42 फीसदी वोटिंग के साथ 24 से 34 सीटें आने का अनुमान है।

वहीं सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 44 फीसदी वोटिंग प्रतिशत के साथ 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को यहां निराशा मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे में पार्टी खाता भी नहीं खोल पा रही है। जबकि अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक चरण के तहत मतदान हुआ।

सीएम जयराम ठाकुर ने एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है तो कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है। हमें 8 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए। हमारे विश्लेषण के मुताबिक बीजेपी के आराम से सरकार बनाने की पूरी संभावना है।

