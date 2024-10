Haryana Polls 2024: पूर्व सांसद अशोक तंवर ने हरियाणा में भाजपा के लिए वोट मांगे, 2 घंटे के भीतर कांग्रेस में हो गए शामिल

Highlights हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके तंवर ने 2019 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था इसके बाद वे नवंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए वहीं अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए

Haryana Assembly Elections 2024: सिरसा से पूर्व सांसद अशोक तंवर फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को महेंद्रगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में तंवर कांग्रेस में वापस आ गए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके तंवर ने 2019 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

इसके बाद वे नवंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। इस साल की शुरुआत में वे भाजपा में शामिल हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके शासन में देश में आए "परिवर्तन" की प्रशंसा की।

जींद जिले के सफीदों में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के कुछ ही घंटों बाद तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। जब ​​राहुल गांधी अपना भाषण समाप्त कर रहे थे, तो मंच से एक घोषणा की गई जिसमें दर्शकों से कुछ मिनट प्रतीक्षा करने को कहा गया। इसके तुरंत बाद, तंवर मंच पर आए और घोषणा की गई कि "आज उनकी घर वापसी हो गई है"।

Nov’2021- Ashok Tanwar joins TMC.

Apr’2022- Ashok Tanwar Joins AAP

Jan’2024- Ashok Tanwar Joins BJP

Oct’2024- Ashok Tanwar Joins INC.



He lost all his credibility. Congress shouldn't trust this man. @Tanwar_Indian