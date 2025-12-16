ENG VS AUS Ashes 2025-26: तीसरे मैच में स्टीव स्मिथ कप्तान नहीं, कमिंस संभालेंगे कमान, सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया, देखिए प्लेइंग इलेवन

Highlights ENG VS AUS Ashes 2025-26: मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड। ENG VS AUS Ashes 2025-26: जोश टंग, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर। ENG VS AUS Ashes 2025-26: बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक।

एडिलेडः एडिलेड टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में उस्मान ख्वाजा को जगह नहीं मिली है। पैट कमिंस और नाथन लियोन तीसरे एशेज टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में वापसी कर रहे हैं। माइकल नेसर और ब्रेंडन डॉगेट की जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जेक वेदरल्ड और ट्रैविस हेड की सलामी जोड़ी को बरकरार रखा है। मेजबान टीम पहले दो टेस्ट में 2-0 की बढ़त लेने के बाद एशेज ट्रॉफी जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीत के दौरान जुलाई में पीठ के निचले हिस्से में चोट लगने के बाद कमिंस पांच महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।

ENG VS AUS Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI-

ट्रैविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड।

ENG VS AUS Ashes 2025-26: इंग्लैंड की टीम-

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ, विल जैक्स, जोश टंग, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर।

इंग्लैंड ने बुधवार से यहां खेले जाने वाले तीसरे एशेज टेस्ट के लिए गुस एटकिंसन की जगह जोश टंग को टीम में वापस बुलाया है, लेकिन धीमे गेंदबाजों की मददगार पिच की संभावना के बावजूद विशेषज्ञ स्पिनर शोएब बशीर को एकादश में जगह नहीं मिली है। टंग की वापसी इंग्लैंड की टीम में एकमात्र बदलाव है जिसे गाबा में आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की श्रृंखला में 0-2 से पीछे हैं। उसके लिए श्रृंखला में बने रहने के लिए एडिलेड में जीत दर्ज करना जरूरी होगा। चयनकर्ताओं ने बशीर के टीम में होने के बावजूद स्पिन गेंदबाजी करने वाले हरफनमौला विल जैक्स को तरजीह दी है। बशीर को इससे पहले पर्थ और ब्रिसबेन की तेज गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियों में खेले गये मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था।

जब परिस्थितियां उनके अनुकूल होने की संभावना है तो टीम ने जैक्स को एकादश में बनाये रखने का फैसला किया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम में नाथन लियोन की वापसी हुई है। एटकिंसन को 78.66 की औसत से सिर्फ तीन विकेट लेने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया।

टंग भारत के खिलाफ पांच मैचों की पिछली सीरीज में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। उन्होंने एशेज के अपने पिछले टेस्ट (लॉर्डस, 2023) में स्टीव स्मिथ को दोनों पारियों में आउट करने के साथ पांच विकेट झटके थे।

