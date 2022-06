गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी का छापा, कोलकाता की कंपनी से संबंधित हवाला मामले में हुई तलाशी

नई दिल्ली: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के घर सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलाशी ली। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित कथित हवाला ट्रांजैक्शन मामले में यह तलाशी ली गई है। इस मामले में फिलहाल ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान या विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

The Enforcement Directorate (ED) today conducted searches at the residence of Delhi's Health and Home Minister Satyendar Jain in connection with hawala transactions related to a Kolkata-based company.



