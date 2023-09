Elections 2023: आप ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जारी की अपनी पहली लिस्ट, देखें किसे मिला मौका

Highlights पार्टी की दोनों राज्यों में चुनाव के लिए जारी लिस्ट में 10-10 उम्मीदवारों के नाम एमपी में आप के प्रदेश उपाध्यक्ष आईएस मौर्य को विदिशा के सिरोंज से उम्मीदवार बनाया गया है 15 सितंबर के बाद EC कभी भी इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को आगामी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। पार्टी द्वारा दोनों राज्यों के चुनाव के लिए जारी की गई पहली लिस्ट में 10-10 उम्मीदवारों के नाम दिए हैं।

मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आप ने भोपाल की दो विधानसभा सीट हुजूर से डॉ रविकांत द्विवेदी, मुरैना से रमेश उपाध्याय और दिमनी से सुरेंद्र सिंह तोमर पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह चुरहट से अनेंद्र गोविंद मिश्र को टिकट दिया है। गोविंदपुरा सीट से सज्जन सिंह परमार को मैदान में उतारा है।

सेवड़ा से संजय दुबे पार्टी के प्रत्याशी हैं। दिलचस्प बात ये है कि आप के प्रदेश उपाध्यक्ष आईएस मौर्य को विदिशा के सिरोंज से उम्मीदवार बनाया गया है। पीतलवाड़ (आरक्षित) सीट से कोमल दामोर, सिरमौर से सरिता पाण्डेय, सिरोंज- आईएस मोरे और महराजपुर से इं. रामजी पटेल को मौका दिया है।

वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दंतेवाड़ा से बब्लूराम भवानी, नरायनपुर से नरेंद्र कुमार नाग, अकलतारा- आनंद प्रकाश मिरि, भानुप्रतापपुर- कोमल हुपेंडी, कोरबा से विशाल केलकर, राजिम से तेजराम विरोधी, पाठलगोन से राजराम लाकरा, कावर्धा से खड़गराज सिंह, भाटगांव से सुरेंद्र गुप्ता और कनकुरी से लुइस मुंज को मौका दिया है।

