Election Results Live Streaming: देश में एक ही गारंटी चलती है और वह है ‘मोदी की गारंटी’, भाजपा ने राहुल गांधी में तेज किए हमले

Election Results Live Streaming: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को जारी मतगणना के बीच कहा कि देश में एक ही गारंटी चलती है और वह है ‘मोदी की गारंटी’। पार्टी ने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है और कांग्रेस के झूठे वादों को खारिज कर दिया है।

भाजपा की ओर से यह प्रतिक्रिया मतगणना के शुरुआती रुझानों के बाद आई। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। पांचवें राज्य मिजोरम में मतगणना सोमवार को होगी।

केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी ने कहा कि नतीजे दिखाते हैं कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की ‘गारंटी’ को स्वीकार किया है। यह पूछे जाने पर कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम कब तय किया जाएगा, जोशी ने कहा कि यह ‘‘बहुत जल्द और सुचारू रूप से’’ होगा।

