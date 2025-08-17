मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर किया पलटवार, बताया इसे संविधान का अपमान
By रुस्तम राणा | Updated: August 17, 2025 15:48 IST2025-08-17T15:48:32+5:302025-08-17T15:48:32+5:30
चुनाव आयोग की यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से अपनी 1,300 किलोमीटर लंबी 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू की है ताकि विपक्षी दल के "वोट चोरी" के दावों के खिलाफ अभियान को तेज़ किया जा सके।
नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग ने रविवार को राहुल गांधी को उनके 'वोट चोरी' के आरोप पर फटकार लगाई और कहा कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी भारत के संविधान का 'अपमान' है। चुनाव आयोग की यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से अपनी 1,300 किलोमीटर लंबी 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू की है ताकि विपक्षी दल के "वोट चोरी" के दावों के खिलाफ अभियान को तेज़ किया जा सके।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। गांधी ने कहा कि यह यात्रा, जो चुनावी राज्य के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी, ‘‘संविधान बचाने की लड़ाई’’ है। उन्होंने कहा, "पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के वोट चुराए जा रहे हैं।"
7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की "वोट चोरी" का आरोप लगाया था, जिसमें 11,965 नकली मतदाता, 40,009 मतदाता फर्जी और अमान्य पते वाले, 10,452 बल्क मतदाता या एकल पते वाले मतदाता, 4,132 मतदाता अमान्य फोटो वाले और 33,692 मतदाता नए मतदाताओं के फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर रहे थे।