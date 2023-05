Watch: जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या शरद पवार विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे, इस पर बिहार के सीएम ने दिया यह जवाब

मुंबई: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्ष की एकजुटता को लेकर कवायद जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की।

इस दौरान एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया कि क्या शरद पवार विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे? तो इस सवाल सीएम नीतीश कुमार ने कहा, "इससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं होगा ... मैंने उनसे कहा है कि उन्हें न केवल अपनी पार्टी बल्कि संपूर्ण देश के लिए भी मजबूती से काम करना है।" वहीं शरद पवार ने कहा कि मिलकर काम करना होगा, चेहरे पर फैसला बाद में होगा।

#WATCH | When asked if Sharad Pawar will be the main face of the Opposition alliance, Bihar CM Nitish Kumar says, "There will be nothing more delightful than that...I have told him that he has to work strongly not only for his party but the entire country."



Sharad Pawar says,… pic.twitter.com/pIsludqmbj