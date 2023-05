अल नीनो के जुलाई में लौटने की संभावना, वैश्विक मौसम पर पड़ सकता है असर, जानें भारत के मॉनसून पर इसका प्रभाव

By भाषा | Published: May 4, 2023 08:56 AM

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने पिछले सप्ताह कहा था कि मॉनसून के दौरान अल नीनो की स्थिति बन सकती है और इसका प्रभाव मॉनसून के दूसरे भाग में महसूस किया जा सकता है। महापात्रा ने कहा था कि 1951-2022 के बीच जितने साल भी अल नीनो सक्रिय रहा है, वे सभी वर्ष मॉनसून के लिहाज़ से खराब नहीं थे।

