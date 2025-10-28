भूख कभी खत्म नहीं होती, मुंबई के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा एनाकोंडा, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते कहा-मीठी नदी की गाद निकालने में किया भ्रष्टाचार

Highlights शिवसेना (उबाठा) प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एनाकोंडा कहा था। मरीजों के लिए खिचड़ी (कोविड-19 महामारी के दौरान) को भी निगल लिया। शिवसेना का 1997 से 2022 तक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर नियंत्रण था।

मुंबईः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला करते हुए उनकी तुलना एक ऐसे एनाकोंडा से की, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती और जो मुंबई के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। शिंदे की यह टिप्पणी ठाकरे के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें शिवसेना (उबाठा) प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एनाकोंडा कहा था, जो मुंबई को निगलना चाहता है। उपमुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ‘‘जो लोग (दूसरों को) एनाकोंडा कहते हैं वे खुद एनाकोंडा हैं, जो मुंबई के खजाने पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं।

इस एनाकोंडा की खासियत यह है कि इसका पेट कभी नहीं भरता।’’ शिंदे ने विपक्षी पार्टी पर लगे घोटालों के आरोपों का ज़िक्र करते हुए कहा, ‘‘उन्होंने मुंबई को, उसके खजाने, कई भूखंडों, यहां तक ​​कि मरीजों के लिए खिचड़ी (कोविड-19 महामारी के दौरान) को भी निगल लिया। यहां तक ​​कि मीठी नदी की गाद निकालने में भी भ्रष्टाचार किया।

इस एनाकोंडा की भूख कभी खत्म नहीं होती।’’ अविभाजित शिवसेना का 1997 से 2022 तक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर नियंत्रण था। शाह पर ठाकरे के बयान की भाजपा ने भी कड़ी आलोचना की। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ठाकरे राज्य विधानसभा चुनावों में मिली हार के कारण हताश हैं। बावनकुले ने कहा, ‘‘उद्धव जी को खुद को आईने में देखना चाहिए क्योंकि वह एक अजगर हैं जो पड़े रहते हैं और दूसरों की कड़ी मेहनत पर फुफकारते हैं।’’

Web Title: Eknath Shinde attacks Uddhav Thackeray Hunger never ends anaconda sitting coiled around Mumbai's treasury corruption removing silt Mithi River