अनिल अंबानी से जुड़े 35 स्थानों और 50 कंपनियों में ED का छापा, जानिए क्या है पूरा मामला?

ED Raid on Anil Ambani: भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों और कंपनियों पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी छापेमारी की है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस अनिल धीरूभाई समूह की कंपनियों के खिलाफ ऋण धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में 35 स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि पूर्व अध्यक्ष राणा कपूर सहित यस बैंक के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं।

अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों के 35 से अधिक परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।

Enforcement Directorate conducts raid on properties linked to Anil Ambani in connection with alleged offence of money laundering by RAAGA companies (Reliance Anil Ambani Group Companies).



(Visuals from Reliance Centre in Mumbai) pic.twitter.com/IcXIXmNBGu