पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत को ईडी ने किया तलब, अब एक जुलाई को पूछताछ के लिए जाएंगे शिवसेना सांसद

Highlights संजय राउत को ईडी ने धन शोधन मामले की जांच के संबंध में पूछताछ के लिए मंगलवार को नया समन जारी किया था। संजय राउत ने सोमवार को ईडी के समन को उनके राजनीतिक प्रतिद्धंद्वियों के खिलाफ लड़ाई से रोकने के लिए एक "साजिश" करार दिया था।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्धव ठाकरे के वफादार माने जाने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत को दूसरा समन भेजा था, जिसमें उन्हें पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था। ऐसे में अब राउत का कहना है कि वो शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय जाएंगे। राउत को ईडी ने धन शोधन मामले की जांच के संबंध में पूछताछ के लिए मंगलवार को नया समन जारी किया था।

"I will be going to the Enforcement Directorate (ED) office tomorrow," says Shiv Sena leader Sanjay Raut



ED had sent a second summon to Raut, asking him to appear before them on 1st July in connection with the Patra Chawl land scam case. pic.twitter.com/hl5H0SJQz6