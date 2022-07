झारखंड: हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा समेत 17 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी

Highlights झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पंकज मिश्रा समेत 18 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा

रांची: आर्थिक हेराफेरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने झारखंड के साहिबगंज और रांची जिले में छापेमारी की है। पीटीआई से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है।

ED conducts raids at about 18 locations in Jharkhand as part of money laundering investigation against Pankaj Mishra, political representative of CM Hemant Soren