Arvind Kejriwal Jail Update: 2 जून को सरेंडर, केजरीवाल बोले, 'मैं 100 बार जेल जाने को तैयार हूं'

Arvind Kejriwal Jail Update: सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम बेल पर तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को फिर से जेल जाएंगे। हालांकि, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई कि जेल में रहने से उनका सात किलो वजन कम हो गया।

EXCLUSIVE | VIDEO: "I am fully prepared to go to jail on June 2 and I am proud that I am going to jail to save my country. They (BJP) are saying that Kejriwal did corruption; people are saying if Kejriwal is corrupt, then no one in this world is honest. They have no evidence;… pic.twitter.com/mtnjGFF0IO