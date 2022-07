मनी लॉन्ड्रिंग केस: केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के दो करीबी गिरफ्तार

Highlights कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई थी सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत सत्येंद्र जैन के सहयोगी बताए जा रहे 2 शख्स गिरफ्तार सीबीआई, ईडी ने दर्ज किया है सत्येंद्र जैन पर केस

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को परेशानियां कम होती नहीं दिख रही है. प्रवर्तन निदेशालय ने अब सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. खबरों के मुताबिक ईडी ने सत्येंद्र जैन के दो करीबी व्यापारिक सहयोगियों को गिरफ्तार किया है.

The Enforcement Directorate today arrested two more associates-- Ankush Jain and Vaibhav Jain-- of Delhi Minister Satyendar Jain in an alleged money laundering case: Sources