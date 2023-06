दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, जम्मू-कश्मीर सहित चंडीगढ़ और उत्तर भारत के कई हिस्सों में हिली धरती

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मंगलवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में भी झटके महसूस किए जाने की खबरें हैं। भूकंप दोपहर 1.33 बजे आया।

पीटीआई के अनुसार जम्मू-कश्मीर के डोडा में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने यह जानकारी दी। एनसीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र छह किलोमीटर गहराई में था। इस दौरान जान-माल का किसी प्रकार का नुकसान होने की फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है।

Earthquake of Magnitude:5.4, Occurred on 13-06-2023, 13:33:42 IST, Lat: 33.15 & Long: 75.82, Depth: 6 Km ,Location: Doda, Jammu and Kashmir, India