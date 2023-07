Watch: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन

अहमदाबाद: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और गुजरात की जनता और विधायकों का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय मंत्री ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कहा, "चार साल पहले, मुझे राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला था। मुझे पिछले 4 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलावों का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4 वर्षों में होने वाली प्रगति के लिए मैं योगदान दे सकूंगा।।"

