विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस संग सौदे का किया बचाव, कहा- 10 महीने में EU का तेल आयात भारत से छह गुना ज्यादा

नई दिल्ली: रूस से भारत के ऊर्जा आयात का बचाव करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि यूरोपीय संघ ने अगले 10 देशों की तुलना में फरवरी और नवंबर के बीच रूस से अधिक जीवाश्म ईंधन का आयात किया था। उन्होंने कहा कि यह भारत द्वारा आयात किए गए आयात का छह गुना है। जयशंकर ने सोमवार को जर्मनी की उनकी समकक्ष एनालेना बेयरबॉक संग द्विपक्षीय चर्चा की मेजबानी करने के बाद ये टिप्पणी की।

व्यापक स्तर की वार्ता द्विपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में बढ़ाने पर केंद्रित थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "यूरोपीय संघ में तेल का आयात भारत द्वारा आयात किए गए तेल का छह गुना है। गैस अनंत गुना है क्योंकि हम इसे आयात नहीं करते हैं।" बता दें कि बेयरबॉक दो दिवसीय यात्रा के लिए सोमवार सुबह नई दिल्ली पहुंचीं।

I would urge you to look at these figures. There is a website called 'Russia Fossil Fuel Tracker' it would give you country-by-country data of who is really importing what and I suspect that might be very very helpful: EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/04Dm03R6j2