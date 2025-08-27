DUSU Election: फीस वृद्धि से लेकर कैंपस सुरक्षा तक, 18 सितंबर के चुनावों में छाए रहेंगे ये मुद्दे
By रुस्तम राणा | Updated: August 27, 2025 20:21 IST2025-08-27T20:21:43+5:302025-08-27T20:21:43+5:30
18 सितंबर को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनावों में फीस वृद्धि, छात्रावासों की कमी, परिसर की सुरक्षा और रियायती मेट्रो पास की मांग मुख्य मुद्दे बनकर उभरे हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव 18 सितंबर को होने वाले हैं। उम्मीदवारों के लिए एक लाख रुपये का मुचलका अनिवार्य करने के विश्वविद्यालय के फैसले के बढ़ते विरोध के बीच, प्रमुख छात्र समूहों ने चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को उठाया, लेकिन कहा कि वह छात्रों के साथ विचार-विमर्श के बाद अपना घोषणापत्र तैयार करेगा।
डूसू चुनाव: मुख्य मुद्दे क्या हैं
18 सितंबर को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनावों में फीस वृद्धि, छात्रावासों की कमी, परिसर की सुरक्षा और रियायती मेट्रो पास की मांग मुख्य मुद्दे बनकर उभरे हैं।
एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रभारी हनी बग्गा ने कहा, "मुख्य मुद्दे कॉलेजों में फीस वृद्धि, छात्रावासों की कमी और लगातार उत्पीड़न की घटनाओं के कारण नॉर्थ कैंपस और अन्य क्षेत्रों में अधिक पुलिस बूथों की आवश्यकता हैं। हम छात्रों के लिए रियायती बस और मेट्रो पास की भी मांग कर रहे हैं, यह मांग हम लगातार उठाते रहे हैं।"
वामपंथी संगठनों से संबद्ध अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता कौशल संवर्धन और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रमों को समाप्त करना, सभी के लिए मेट्रो पास और छात्रावास सुनिश्चित करना, फीस वृद्धि पर अंकुश लगाना और आंतरिक शिकायत समितियों को मजबूत करना है।
आइसा महासचिव प्रसनजीत ने कहा कि गठबंधन छात्रों पर बोझ डालने वाली नीतियों को बदलने पर केंद्रित है। एसएफआई महासचिव आइशी घोष ने उम्मीदवारों के लिए बॉन्ड की अनिवार्यता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, "यह विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक भावना पर एक अभूतपूर्व हमला है।"
आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रदेश सचिव सार्थक शर्मा ने कहा कि उन्होंने छात्रों से सुझाव लेने के लिए "मेरा डीयू, मेरा घोषणापत्र" नामक एक अभियान शुरू किया है। शहर भर में 10 जगहों पर आयोजित हमारे 'छात्र संवाद' कार्यक्रम में लगभग 20,000 छात्रों ने भाग लिया।
शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हमने एक केंद्रीकृत छात्रावास आवंटन प्रणाली, हर कॉलेज में सुचारू रूप से काम करने वाली आंतरिक शिकायत समितियों, अनियमित शुल्क वृद्धि को वापस लेने और 'एक कोर्स, एक शुल्क' अभियान के तहत एकरूपता जैसे मुद्दे उठाए।" उन्होंने कहा कि एबीवीपी छात्रों के विचारों को सुनकर एक समावेशी घोषणापत्र तैयार करेगी।
डूसू चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद
इस साल का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसमें एबीवीपी अपने संगठनात्मक नेटवर्क पर निर्भर है, एनएसयूआई पिछले साल की वापसी के बाद अपनी स्थिति मज़बूत करने की कोशिश कर रही है, और वामपंथी गठबंधन खुद को छात्रों के "वास्तविक मुद्दों" को उठाने वाली एक वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 8 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में कहा कि डूसू चुनाव में भाग लेने वालों को प्रचार के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए एक लाख रुपये का वापसी योग्य बांड जमा करना होगा।
पिछले साल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में मतगणना पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में इसकी अनुमति दे दी थी, साथ ही स्पष्ट किया था कि उसका उद्देश्य "सुधार करना है, दंड देना नहीं।"
डूसू चुनाव 2024 में क्या हुआ
2024 के चुनावों में, एनएसयूआई ने सात साल बाद वापसी की और अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद जीते, जबकि एबीवीपी ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया और सचिव पद बरकरार रखा। इस वर्ष के डूसू चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा और अगले दिन मतगणना होगी।