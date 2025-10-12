Durgapur Gangrape Case: 'रात को लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए बाहर', CM ममता बनर्जी का विवादित बयान

By अंजली चौहान | Updated: October 12, 2025 15:20 IST2025-10-12T15:20:19+5:302025-10-12T15:20:36+5:30

Durgapur Gangrape Case: ओडिशा की 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा के साथ शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित उसके कॉलेज परिसर के पास तीन लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और दो अन्य की तलाश कर रही है।

Durgapur Gangrape Case Girls should not go out at night CM Mamata Banerjee controversial statement | Durgapur Gangrape Case: 'रात को लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए बाहर', CM ममता बनर्जी का विवादित बयान

Durgapur Gangrape Case: 'रात को लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए बाहर', CM ममता बनर्जी का विवादित बयान

Durgapur Gangrape Case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में एक एमबीबीएस छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में पहली प्रतिक्रिया दी है। सीएम बनर्जी ने कहा, "किसी लड़की को रात में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए," साथ ही यह भी कहा कि चूँकि यह घटना एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुई थी, इसलिए उनकी सरकार को दोष देना अनुचित है। उन्होंने कहा, "कॉलेज प्रशासन को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी।"

उन्होंने कहा, "यह एक निजी कॉलेज है। तीन हफ्ते पहले ओडिशा में समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। ओडिशा सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?... लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। वह रात 12.30 बजे कैसे बाहर आई? जहां तक ​​मुझे पता है, घटना वन क्षेत्र में हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जांच जारी है। मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों और विशेष रूप से लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए।"

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि यह चौंकाने वाला अपराध शुक्रवार देर रात कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर के शोभापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के पास हुआ। पीड़िता, जो मूल रूप से ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली 23 वर्षीय एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा है, कथित तौर पर एक दोस्त के साथ रात के खाने से लौट रही थी, जब उस पर हमला किया गया। 

पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, तीन लोग पीड़िता के पास आए, उसका फोन छीन लिया, उसे पास के एक जंगली इलाके में घसीटकर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। हमले के बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर उसका फोन वापस करने के लिए पैसे मांगे।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले से जुड़े तीन लोगों की गिरफ़्तारी की पुष्टि की है और कहा है कि दो और संदिग्धों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "हमने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह एक बेहद संवेदनशील मामला है।" 

दुर्गापुर कमिश्नरेट के डीसी (पूर्व) अभिषेक गुप्ता ने कहा कि एक फ़ोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल का दौरा करेगी और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है।

इस घटना ने पिछले साल हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार मामले की यादें ताज़ा कर दी हैं, जिसकी व्यापक निंदा और राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और "बिगड़ती कानून-व्यवस्था" को लेकर ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की। उन्होंने पीड़िता के पिता से भी मुलाकात की और न्याय दिलाने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

पीड़िता के पिता ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी बिस्तर पर है और बहुत दर्द में है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए, उन्होंने उसे ओडिशा वापस ले जाने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री, डीजी, एसपी और कलेक्टर हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसे ओडिशा ले जाने का अनुरोध किया है क्योंकि यहाँ उसकी सुरक्षा खतरे में है।"

पुलिस जाँच जारी है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Web Title: Durgapur Gangrape Case Girls should not go out at night CM Mamata Banerjee controversial statement

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Mamta BanerjeeMamta BanerjeeGang rapeOdishaगैंगरेपओड़िसाटीएमसी