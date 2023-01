राजस्थान: कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के कारण उदयपुर के सभी स्कूल कक्षा 8 तक किए गए बंद, निजी स्कूलों के लिए भी जारी हुआ आदेश

Highlights राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर जारी है। ऐसे में प्रशांसन ने उदयपुर के स्कूलों को छुट्टी दे दी है। यही नहीं निजी स्कूलों के लेकर भी आदेश जारी किया गया है।

जयपुर: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है और अनेक इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। ऐसे में शीतलहर को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। यह छुट्टी स्कूल के कक्षा आठ तक के बच्चों को दी गई है।

बता दें कि राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में 18 जनवरी तक अति शीतलहर व पाला जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।

यही नहीं खराब मौसम को देखते हुए प्रशांसन ने 19 से 22 जनवरी तक के निजी स्कूलों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहने का आदेश दिया है। वहीं अगर बात मौसम का करेंगे तो बीती रविवार रात राजस्थान के फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, सर्दी का यह दौर अभी कुछ दिन जारी रहेगा।

Rajasthan | All schools in Udaipur to remain closed till 18th January for students up to std 8 in wake of coldwave. Private schools to remain open from 9 am to 3 pm from 19th to 22nd January. pic.twitter.com/uYemWgVlL4