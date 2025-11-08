दिल्ली में वायु प्रदूषण से जहरीली हवा, सरकारी दफ्तरों का बदला समय; जानें नए ऑफिस आवर्स

Delhi Office Timing Change: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। आने वाले सप्ताह में दोनों कार्यालयों के समय में बदलाव किया जा सकता है ताकि यातायात का भार समान रूप से वितरित हो और प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।

दिल्ली सरकार और एमसीडी के विभिन्न विभागों के कार्यालयों के खुलने और बंद होने का समय वर्तमान में केवल 30 मिनट है, जिससे सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात और भीड़भाड़ रहती है।

दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्तमान समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक है।

सर्दियों के मौसम के लिए प्रस्तावित नए समय ये हैं:

- दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक

- दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर में प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि के बीच शुक्रवार को अलग-अलग समय पर काम करने की घोषणा की। सर्दियों के मौसम के लिए नए समय प्रस्तावित किए गए हैं - 15 नवंबर, 2025 से 15 फ़रवरी, 2026 तक।

सरकार ने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी कर्मचारियों के कार्यालय समय के बीच मौजूदा 30 मिनट के अंतराल के कारण व्यस्त समय में भारी यातायात जाम हो जाता है, जिससे वायु गुणवत्ता और बिगड़ जाती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप ने शुक्रवार को शहर के 38 निगरानी केंद्रों में से 29 पर वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' दर्ज की, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के स्तर को पार कर गया।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में शाम 4 बजे तक 24 घंटे का औसत एक्यूआई 322 दर्ज किया गया, जिससे शहर 'रेड ज़ोन' में आ गया। पीएम2.5 प्रमुख प्रदूषक बना रहा, शनिवार को पीएम2.5 के स्तर में परिवहन क्षेत्र का योगदान लगभग 15% और रविवार को 14% रहने का अनुमान है।

एनसीआर क्षेत्र में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 314 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में 306 दर्ज किया गया, जिससे यह 'बेहद खराब' श्रेणी में आ गया।

वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQI) ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी रह सकती है।

