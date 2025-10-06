DSF ने पीएम मोदी जी के 75वें जन्मदिवस को 'शिक्षित भारत – विकसित भारत' पहल के साथ मनाया
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर दिनेश शाहरा फाउंडेशन (DSF) ने बीएमसी स्कूल, कवले मठ, मालाबार हिल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम उनके विज़न “शिक्षित भारत – विकसित भारत” के अनुरूप था। इस उत्सव में समग्र शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया, जिसमें यह जोर दिया गया कि सच्चा ज्ञान वही है जो बुद्धि के साथ-साथ चरित्र का भी निर्माण करे। बच्चों ने सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें एकता, करुणा और सेवा के मूल्यों को प्रदर्शित किया गया। इस पहल के हिस्से के रूप में, डीएसएफ ने विद्यार्थियों को पौधरोपण हेतु पौधे, स्टेशनरी किट्स और पौष्टिक नाश्ता वितरित किया – जो विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रतीक है।
डॉ. दिनेश शाहरा, (रुचि सोया और दिनेश शाहरा फाउंडेशन के संस्थापक) ने कहा,“शिक्षा तभी पूर्ण होती है जब वह बुद्धि के साथ-साथ चरित्र का भी पोषण करे। डीएसएफ में, हम समग्र शिक्षा अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो बच्चों को मतभेदों से ऊपर उठने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार करे।” डीएसएफ के माध्यम से डॉ. शाहरा अपने जीवन मिशन – पोषण, सतत विकास और सामाजिक सशक्तिकरण – को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और मूल्य-आधारित शिक्षा के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं।
स्कूल की प्रिंसिपल, श्रीमती सायली पाटिल ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, “डॉ. शाहरा का अनोखा दृष्टिकोण, जिसमें मानवीय मूल्यों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है, हमारे विद्यार्थियों के लिए एक आशीर्वाद है। उनका सहयोग युवाओं को दयालु और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है।” कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों और अतिथियों द्वारा दया, एकता और सेवा के संकल्प के साथ हुआ – जिसने इस बात को पुनः स्थापित किया कि शिक्षा राष्ट्र की प्रगति के लिए एक सशक्त शक्ति है।