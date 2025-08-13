Dry Day In August: दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई राज्यों में 15-16-17 अगस्त को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, पढ़ें पूरी लिस्ट यहां

Dry Day In August 2025: अगस्त के महीने में भारत में कई त्योहार और पर्व पड़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी जैसे पर्वों को देखते हुए कई राज्यों में सरकारी अवकाश और ड्राई डे की घोषणा की गई है। राजधानी दिल्ली में सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी यह निर्णय दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के अनुरूप है।

आदेश के तहत, सभी खुदरा शराब की दुकानों, बार, पब, रेस्टोरेंट, होटल और क्लबों को इन तिथियों पर शराब की बिक्री निलंबित करनी होगी। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी शहर के वार्षिक ड्राई डे कैलेंडर का हिस्सा हैं, जिसे प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक अवसरों को चिह्नित करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह के प्रतिबंध 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर भी लागू होंगे।

हालांकि अधिकांश प्रतिष्ठानों को प्रतिबंध का पालन करना होगा, कुछ उच्च श्रेणी के होटलों के लिए छूट है। केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित और एल-15 या एल-15एफ लाइसेंस रखने वाले स्टार-वर्गीकृत होटल अपने मेहमानों के लिए रूम सर्विस के माध्यम से शराब परोसना जारी रख सकते हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह विशेषाधिकार केवल इन लाइसेंस प्राप्त होटलों पर लागू होता है और अन्य स्थानों पर लागू नहीं किया जाएगा। नियम 52 दिल्ली सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और महत्वपूर्ण आयोजनों के प्रति सम्मान दिखाने के उद्देश्य से ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। शुष्क दिनों में, पुलिस और आबकारी अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करते हैं, और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ता है।

अधिकारियों ने निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी खरीदारी पहले से योजना बना लें, क्योंकि घोषित शुष्क दिनों में पूरे 24 घंटे शराब की बिक्री बंद रहेगी। त्योहारों के मौसम के नज़दीक आने के साथ, आने वाले महीनों में इस तरह के और प्रतिबंध लगने की संभावना है।

बेंगलुरु में शराब की दुकानें बंद

गौरतलब है कि बेंगलुरु में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और फिर 16 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस मनाया जाएगा। दोनों दिन 24 घंटे की अवधि के दौरान बार, पब, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक समारोहों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी की योजना पहले से बना लें, क्योंकि इन तिथियों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

बेंगलुरु में शुष्क दिवसों की सूची पहला आधिकारिक शुष्क दिवस 15 अगस्त (शुक्रवार) को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पड़ता है। राष्ट्रीय कानून के अनुसार, यह पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक अनिवार्य शुष्क दिवस है। बार, पब, वाइन स्टोर और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट सहित सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

अगले ही दिन, 16 अगस्त (शनिवार), जन्माष्टमी है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है।

गणेश चतुर्थी 27 अगस्त (बुधवार) को मनाई जाएगी और इस दिन भी बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में ड्राई डे रहने की उम्मीद है। राज्य के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक होने के कारण, शहर भर में बड़े सार्वजनिक समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की उम्मीद है।

10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (विसर्जन दिवस) के साथ होगा, जब मूर्तियों को निर्दिष्ट जलाशयों में विसर्जित किया जाएगा। हालाँकि आधिकारिक तौर पर केवल पहले दिन को ही ड्राई डे घोषित किया गया है, लेकिन आबकारी विभाग अधिक भीड़ और भीड़ प्रबंधन की ज़रूरतों के कारण विसर्जन के दौरान प्रतिबंधों को बढ़ा सकता है।

Web Title: Dry Day In August Liquor shops will remain closed on 15-16-17 August in many states including Delhi Bengaluru read full list here