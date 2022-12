कांग्रेस को मेघालय में चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने छोड़ा दामन, कहा- पार्टी ने अपनी दिशा खो दी

Highlights कांग्रेस नेता और राज्य की पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्पारीन लिंगदोह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से अपना औपचारिक इस्तीफा दे दिया है अपने पत्र में डॉ अम्पारीन लिंगदोह ने कहा है कि वह अपने जीवन के अधिकांश समय में कांग्रेस की सिपाही रही हैं

शिलांग: मेघालय में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि, इससे पहले कांग्रेस यहां बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कांग्रेस नेता और राज्य की पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्पारीन लिंगदोह ने सोमवार को पार्टी का दामन छोड़ दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि एक और विधायक के साथ लिंगदोह सत्तारूढ़ एनपीपी (नेशनल पीपुल्स पार्टी) में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

डॉक्टर अम्पारीन लिंगदोह ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "मैंने कांग्रेस से अपना औपचारिक इस्तीफा दे दिया है।" ट्वीट करते हुए उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी टैग किया है। बताते चलें कि नेशनल पीपुल्स पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है। अपने पत्र में डॉ अम्पारीन लिंगदोह ने कहा है कि वह अपने जीवन के अधिकांश समय में कांग्रेस की सिपाही रही हैं।

I have tendered my formal resignation from @INCIndia. @kharge@RahulGandhi@priyankagandhipic.twitter.com/O6krOZzSEd