मुझे विश्वास नहीं होता कि सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग के पीछे पीएम मोदी का हाथ है: ममता बनर्जी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। इस दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कथित ज्यादतियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों की "ज्यादतियों" के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पर बोलते हुए बनर्जी ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी का हित आपस में नहीं मिलना चाहिए।

ममता बनर्जी ने प्रस्ताव को लेकर कहा, वर्तमान केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से व्यवहार कर रही है। यह प्रस्ताव विशेष रूप से किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण कामकाज के खिलाफ है।

I don't believe PM Modi is misusing CBI, ED; Some BJP leaders are doing this for their interests: Mamata Banerjee on resolution in WB Assembly against 'excesses' of central agencies. PTI PNT