Modi-Trump Call: ट्रंप ने फोन करके पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, पीएम ने किया धन्यवाद; कहा- "इस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे"

Modi-Trump Call: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके 75वें जन्मदिन पर फोन कॉल और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और भारत-अमेरिका साझेदारी को "नई ऊंचाइयों" पर ले जाने का संकल्प लिया। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना "मित्र" बताया और व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के लिए दोनों नेताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरह, मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक एवं वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ।"

प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक पहलों का भी समर्थन किया और कहा, "हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं।"

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बातचीत का विवरण भी साझा किया और इसे अपने "मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी" के साथ एक "शानदार फ़ोन कॉल" बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं और "शानदार काम" करने के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया।

यह बातचीत इस हफ़्ते की शुरुआत में दोनों पक्षों द्वारा दिए गए संकेतों के बाद हुई है कि वे लंबे समय से रुके हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें "खुशी" है कि व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को "बहुत अच्छा दोस्त" बताते हुए उन्होंने कहा कि वह आने वाले हफ़्तों में उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं, और "हमारे दोनों महान देशों के सफल समापन" का विश्वास व्यक्त किया।

एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों का स्वागत किया और शीघ्र समझौते के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने लिखा, "भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएँ भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं।"

यह गर्मजोशी भरा रुख हाल के हफ़्तों के विपरीत है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया था, जिसमें भारत द्वारा रियायती रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात से जुड़ा 25 प्रतिशत अधिभार भी शामिल था। नई दिल्ली ने इन ख़रीदों का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के लिए सस्ती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

