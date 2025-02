VIDEO: जब भारतीय पत्रकार ने यूएस में भारत के खिलाफ उठने वाली आवाजों के बारे में पूछा तो ट्रंप को 'इंडियन एक्सेंट' समझने में हुई परेशानी

VIDEO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य संदिग्ध तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक भारतीय रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, तो ट्रंप ने स्वीकार किया कि वह इसे समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा, "मैं उनके द्वारा कहे गए एक भी शब्द को नहीं समझ पाया। यह उनका उच्चारण है; यह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है।"

रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, "भारत में लोग तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के आपके फैसले का स्वाभाविक रूप से स्वागत करेंगे। इस संदर्भ में हम पूछना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने अमेरिका में कई समूहों को भारत विरोधी आवाज़ उठाते हुए देखा है, जो भारत में अलगाव, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका में भी ऐसा ही होना चाहिए?"

WATCH: President Trump is unable to understand an Indian reporter. “You’re going to have to go louder.”



“I can’t understand a word he’s saying.”



“It’s the accent. It’s a little bit tough for me.”



