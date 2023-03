दिल्ली से दोहा जा रही फ्लाइट की मेडिकल इमरजेंसी के कारण कराची में लैंडिंग, यात्री की मौत

Highlights दुबई जा रहे इंडिगो के एक विमान की कराची में आपात लैंडिंग की गई। इंडिगो की फ्लाइट 6E 23 ने 13 मार्च 2023 को दिल्ली से सुबह 8:41 बजे उड़ान भरी थी। इसे सुबह 11 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था।

नई दिल्ली: दुबई जा रहे इंडिगो के एक विमान की सोमवार सुबह कराची में पाकिस्तान के जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आपात लैंडिंग की गई।

समाचार एजेंसी एएनआई ने एयरलाइन के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि दुबई के दोहा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के कारण पाकिस्तान के कराची डायवर्ट कर दिया गया है। वहीं, एयरलाइन ने कहा कि दुर्भाग्य से एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्री को एयरपोर्ट मेडिकल टीम ने मृत घोषित कर दिया।

IndiGo flight 6E-1736, operating from Delhi to Doha was diverted to Karachi due to a medical emergency on board. Unfortunately, on arrival, the passenger was declared dead by the airport medical team, says the airline.