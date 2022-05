Video: 'छूना नहीं अछूत हैं हम', पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर घिरे विवादों में, बाबा का वीडियो वायरल होने पर लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग

Highlights पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में आ गए है। इस बार बाबा ने एक शख्स के लिए ‘अछूत’ शब्द का प्रयोग किया है। बाबा इससे पहले हिंदुओं से बुलडोजर खरीदने की अपील कर चुके हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवाद में घिर गए है। इस बार उनके बयानों को जलते विवाद हो रहा है और लोग बाबा की गिरफ्तारी की बात कह रहे है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें बाबा के दरबार में आए एक शख्स को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ‘अछूत’ शब्द का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि यह वही बाबा है जो कुछ दिन पहले हिन्दुओं को बुलडोजर खरीदने के लिए कहा था। उस समय भी इनका हिंदुओं से बुलडोजर खरीदने की अपील वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद बाबा के खिलाफ लोग ट्विटर पर अलग-अलग प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे है। वीडियो वायरल होने के साथ #ArrestDhirendraShastri भी ट्विटर पर ट्रेंड हो गया है।

