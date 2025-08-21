'डीएमके का भाजपा के साथ गुप्त गठबंधन है': मदुरै रैली में बोले टीवीके प्रमुख विजय

चेन्नई: तमिल अभिनेता से राजनेता बने विजय ने गुरुवार को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) पार्टी के सम्मेलन के दौरान भारी भीड़ को आकर्षित करते हुए एक उत्साहपूर्ण भाषण में मदुरै पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा की घोषणा की। मदुरै में आयोजित इस सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष का संबोधन सुनने के लिए समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। विजय ने जीवंत चित्रण करते हुए कहा, "शेर भीड़ में रहना जानता है और अकेले रहना भी जानता है। वह अनोखा होता है। शेर केवल शिकार करने निकलता है, मनोरंजन के लिए नहीं। वह हमेशा जीवित शिकार ही करता है।"

अभिनेता-राजनेता ने अपनी पार्टी का रुख बिल्कुल साफ़ कर दिया और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के साथ संभावित गठबंधन को खारिज कर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हमारा एकमात्र वैचारिक दुश्मन भाजपा है, हमारा एकमात्र राजनीतिक दुश्मन डीएमके है।" डीएमके पर बड़ा आरोप लगाते हुए विजय ने कहा, "डीएमके का भाजपा के साथ गुप्त गठबंधन है, लेकिन वह ऐसा नाटक करता है मानो वह भाजपा का विरोध कर रहा हो।"

विजय ने कहा, "टीवीके कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी स्थापना सिर्फ़ राजनीतिक फ़ायदे के लिए की गई हो। टीवीके कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गुप्त सौदे करती हो, गठबंधन बनाती हो और लोगों को धोखा देती हो। हम किसी से नहीं डरते। तमिलनाडु की जनता, महिलाएँ और युवा हमारे साथ खड़े हैं।"

अपनी सरकार की संभावित प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए, विजय ने समाज के कमज़ोर वर्गों के समर्थन पर ज़ोर दिया। उन्होंने वादा किया, "हमारी प्राथमिकता महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों की सुरक्षा है। हमारी सरकार उन सभी लोगों के प्रति मित्रवत रहेगी जिन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे किसान, युवा, ट्रांसजेंडर, देखभाल से वंचित बुज़ुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोग।"

टीवीके नेता ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला और इसे पूरी तरह से समाप्त करने की माँग की। उन्होंने कहा, "अपनी ज़िद के चलते, आप नीट परीक्षा थोपते रहते हैं, और इसके कारण यहाँ जो हो रहा है, उसके बारे में बोलते हुए भी मुझे दुख होता है। नीट को समाप्त किया जाना चाहिए। क्या आप ऐसा करेंगे? आप हमें कभी वह नहीं देंगे जो हम चाहते हैं या वह नहीं करेंगे जो हमारे लिए सही है।"

सीमा पार समुद्री मुद्दों पर बात करते हुए, विजय ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों पर हमलों की चिंता जताई। उन्होंने मांग की, "श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 800 मछुआरों पर हमला किया है। हमारे मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कच्चातीवु (द्वीप) वापस ले लें और हमें दे दें।"

