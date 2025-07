कर्नाटक के मांड्या में डीके शिवकुमार के काफिले का सड़क हादसा, 5 घायल

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार शनिवार को बाल-बाल बच गए, जब उनके काफिले का एक वाहन मांड्या जिले में एक्सप्रेसवे पर पलट गया, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। इस घटना में चालक समेत पाँच एस्कॉर्ट कर्मी घायल हो गए। घायलों में नागराजू, महेश और कार्तिक शामिल हैं। यह दुर्घटना मांड्या जिले के श्रीरंगपटना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर टी.एम. होसुर के पास गौडाहल्ली के पास हुई। टक्कर के कारण एस्कॉर्ट वाहन डिवाइडर से टकराकर बगल की सड़क पर गिर गया, जिससे कार पलट गई।

सभी घायलों को इलाज के लिए मैसूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवकुमार ने अधिकारियों को घायलों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालादंडी ने घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल का दौरा किया।

#Accident on the #Bengaluru-#Mysuru access controlled highway:



4 cops injured after the escort vehicle, attached to Karnataka DyCM DK Shivakumar’s convoy, toppled on the highway near Srirangapatna. They are hospitalised. pic.twitter.com/yw9SgYnR6s