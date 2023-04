पीएम मोदी ने 'कांग्रेस मतलब झूठी गारंटी' वाले बयान पर शिवकुमार का पलटवार, कहा- मुझे खुशी है कि पार्टी की गारंटी पर पीएम ध्यान दे रहे

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। शिवकुमार ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर पीएम ध्यान दे रहे हैं।

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब झूठी गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। कांग्रेस उस राज्य में है जहां वे कोई गारंटी नहीं दे सकते। और उनकी वारंटी भी खत्म हो चुकी है। वहीं, अब कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया।

उन्होंने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर पीएम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन पीएम को पिछले साल भाजपा के घोषणापत्र पर भी नजर डालनी चाहिए। वे इसके साथ नहीं रह सके, यही वजह है कि यह डबल इंजन सरकार विफल रही है। कांग्रेस की गारंटी भाजपा की तरह नहीं है। हमने अपने 95 प्रतिशत वादे पूरे किए हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस यहां सत्ता में आएगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली सहित 'गारंटी' वाली अन्य घोषणाओं के लिए गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और इसे 'रेवड़ी संस्कृति' से जोड़ते हुए कहा कि जिस पार्टी की 'वारंटी' ही समाप्त हो चुकी है तो उसकी गारंटी का क्या मतलब है। कर्नाटक चुनावों के लिए कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जनता को 'गारंटी' की घोषणा की है।

I am very happy that the Congress party's guarantee is being noticed by the PM. But the PM should also look at the BJP's manifestos last year. They could not keep up with it, which is why this double-engine govt has failed. Congress guarantees are not like BJP's. We have…