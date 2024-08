भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन

Highlights भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र राकेश पाल जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे अपने 34 साल के करियर के दौरान, वे आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने, जिस पद पर वे जुलाई 2023 से हैं

नई दिल्ली: भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का चेन्नई में हृदयाघात से निधन हो गया। मामले से अवगत अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल पहुंचे। उनका पार्थिव शरीर जल्द ही दिल्ली लाया जाएगा।

राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "आज चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक श्री राकेश पाल के असामयिक निधन पर गहरा दुख हुआ।" "वह एक सक्षम और प्रतिबद्ध अधिकारी थे, जिनके नेतृत्व में आईसीजी भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में बड़ी प्रगति कर रहा था। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ।"

भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र राकेश पाल जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। अपने 34 साल के करियर के दौरान, वे आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने, जिस पद पर वे जुलाई 2023 से हैं।

VIDEO | Defence Minister Rajnath Singh (@rajnathsingh) arrives at Rajiv Gandhi Government General Hospital in Chennai to pay last respect to Indian Coast Guard Director General Rakesh Pal, who passed away earlier today following a heart attack.



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/3EoUtapPCL — Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2024

Deeply saddened at the untimely demise of Shri Rakesh Pal, DG, Indian Coast Guard in Chennai today. He was an able and committed officer under whose leadership ICG was making big strides in strengthening India’s maritime security. My heartfelt condolences to his bereaved family. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 18, 2024

Terrible news about Director General of Indian Coast Guard Rakesh Pal passing away in Chennai after sudden cardiac arrest this afternoon. Raksha Mantri Rajnath Singh visited the hospital to pay his last respects. His mortal remains will be brought to Delhi soon. Aum Shanti🙏 pic.twitter.com/0jG5UNgz6S — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 18, 2024

गनरी और हथियार प्रणालियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले पाल, ICG के पहले अधिकारी थे, जिन्होंने गनर के रूप में विशेषज्ञता हासिल की, यह एक ऐसी विशिष्टता थी जिसने उनके शानदार करियर की नींव रखी।

अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने समुद्र में और तट पर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं में गांधीनगर में तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर पश्चिम) की कमान संभालना और नई दिल्ली में ICG मुख्यालय में उप महानिदेशक (नीति और योजना) और अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य करना शामिल था।

पाल के व्यापक समुद्री अनुभव ने उन्हें ICGS समर्थ, ICGS विजित और ICGS सुचेता कृपलानी सहित ICG के सभी वर्गों के जहाजों की कमान सौंपी। उनके सर्वोच्च पर्यवेक्षण के तहत, तटरक्षक बल ने कई बड़े ऑपरेशन और अभ्यास किए, जिनमें करोड़ों रुपये मूल्य के ड्रग्स और नशीले पदार्थों और सोने की जब्ती शामिल थी।

उनकी असाधारण सेवा के सम्मान में राकेश पाल को अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम), राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (पीटीएम) और तटरक्षक पदक (टीएम) से सम्मानित किया गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी दीपा पाल और उनकी दो बेटियाँ स्नेहल और तारुशी हैं।

Web Title: Director General of Indian Coast Guard Rakesh Pal dies after heart attack