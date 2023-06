पीएम मोदी पर दिग्विजय सिंह का कटाक्ष, बोले- मणिपुर जल रहा है मोदी 'वैश्विक दर्शन' पर हैं

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा और मणिपुर के पिछले डेढ़ महीने से हिंसक जातीय झड़पों से दहलने के लिए उनपर कटाक्ष किया।

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए मणिपुर हिंसा की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करने और चीन द्वारा पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी और 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में काली सूची में डालने के प्रस्ताव को रोकने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की।

When Manipur was burning our PM was doing Yoga in UN. When China was blocking Sajid Mir to be declared as “Global Terrorist” @narendramodi was doing Yoga in UN.

Doesn’t it remind you of Nero fiddling when Rome was burning?

Isn’t Modi Rule similar to Nero Rule?

@PMO@INCIndia