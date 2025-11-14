ये पूरा खेल हेरफेर किए गए EVM का है... कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह
By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 16:31 IST2025-11-14T16:29:07+5:302025-11-14T16:31:02+5:30
Bihar Election Result: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार में NDA द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा, "मुझे जो शक था वो सच निकला, ये पूरा खेल हेरफेर की गई वोटर लिस्ट और हेरफेर किए गए EVM का है।
