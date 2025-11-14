Highlights ये पूरा खेल हेरफेर किए गए EVM का है... कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

Bihar Election Result: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार में NDA द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा। "मुझे जो शक था वो सच निकला, ये पूरा खेल हेरफेर की गई वोटर लिस्ट और हेरफेर किए गए EVM का है। जंगलराज 2005 में खत्म हो गया, उसके बाद कहां है?"

English summary :

Digvijay Singh says What I suspected has come true, This whole game is about manipulated voter lists and manipulated EVMs

Web Title: Digvijaya Singh says What I suspected has come true, This whole game is about manipulated voter lists and manipulated EVMs