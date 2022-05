स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा को लेकर दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना, कहा- आनी चाहिए शर्म

Highlights शीर्ष अदालत ने बुधवार को मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति दी थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शेष 14 प्रतिशत ओबीसी के लिए पहले के 27 प्रतिशत से बचा है।

भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाने के लिए निशाना साधा। ऐसे में सिंह ने कहा कि उन्हें कोटा को 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने पर शर्म होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने बुधवार को मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति दी थी। चौहान ने आदेश का स्वागत किया था और दावा किया था कि उनकी सरकार ने समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम जश्न मना रहे हैं लेकिन उन्हें इसे 27 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी करने में शर्म आनी चाहिए। पिछड़ों के आरक्षण के लिए मोदी सरकार संशोधन क्यों नहीं ला रही है?

SC said that reservation shouldn't be more than 50% which means we can't reduce 16% & 20% reservation for other classes. Remaining 14% is left for OBCs from earlier 27%. This means half the post for OBC stands diminished in panchayats: Congress leader Digvijaya Singh