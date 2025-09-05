क्या महात्मा गांधी ने हिंदू महिलाओं को रेप से बचने के लिए आत्महत्या करने की सलाह दी थी, जैसा 'द बंगाल फाइल्स' में दिखाया गया है?

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री की बहुचर्चित "फाइल्स ट्रिलॉजी" की तीसरी फिल्म "द बंगाल फाइल्स", "द ताशकंद फाइल्स" और "द कश्मीर फाइल्स" के बाद, 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। साढ़े तीन घंटे की यह फिल्म 1946 में कोलकाता में हुए हिंदुओं के नरसंहार की भयावह घटनाओं को दर्शाती है, जिसमें अग्निहोत्री की गहन शोध शैली और भावनात्मक रूप से प्रखर कहानी का सम्मिश्रण है।

जैसा कि अपेक्षित था, फिल्म निर्माता की उनके विस्तृत खोजी दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा की गई है। हालाँकि फिल्म रक्तपात की क्रूरता को दिखाने में पीछे नहीं हटती, लेकिन इसके गहरे भावनात्मक क्षण ही दर्शकों पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ते हैं।

फिल्म का सबसे विवादित पहलू महात्मा गांधी का चित्रण है। दुनिया भर में अहिंसा के पुजारी के रूप में विख्यात गांधी को यहाँ विवादास्पद रूप में दिखाया गया है। एक विशेष रूप से विचलित करने वाले दृश्य में, जब अभिनेता सौरव दास द्वारा अभिनीत गोपाल पाठा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के आह्वान के बाद मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार के दौरान, अनुपम खेर द्वारा अभिनीत महात्मा गांधी से मिलता है, तो पाठा गांधी से पूछता है कि हिंदू महिलाओं को हमलों से खुद को कैसे बचाना चाहिए।

इसके जवाब में, गांधी कहते हैं, "किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगता है, तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और वह ऐसा अपने जीभ को जोर से काट सकती है या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। वही असली साहस है।"

इस पोस्ट में एक ग्राफ़िक शामिल था जिसमें गांधी के एक भाषण का हवाला देते हुए दावा किया गया था, "महिलाओं को अपने सिर के एक बाल को भी चोट लगने से पहले मरना सीखना चाहिए।"

इसी तरह के दावे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों ने डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिन्स की किताब "फ्रीडम एट मिडनाइट" का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि गांधी ने महिलाओं को "मुस्लिम बलात्कारियों के साथ सहयोग करने" और "अपनी जीभ काटने और मरने तक अपनी सांस रोकने" की सलाह दी थी।

गांधी ने वास्तव में क्या कहा था

हालाँकि, जब हम यौन हिंसा पर गांधी के वास्तविक प्रलेखित विचारों की जाँच करते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर उभरती है। भारतीय सर्वोदय मंडल और गांधी रिसर्च फाउंडेशन सहित गांधीवादी संस्थाओं द्वारा संचालित वेबसाइट mkgandhi.org के अनुसार, गांधी का रुख निष्क्रिय समर्पण के बिल्कुल विपरीत था।

1940 में अपने शब्दों में, गांधी ने कहा था, "मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक रूप से शोषण करना असंभव है। यह आक्रोश तभी होता है जब वह डर के आगे झुक जाती है या अपनी नैतिक शक्ति का एहसास नहीं करती। अगर वह हमलावर की शारीरिक शक्ति का सामना नहीं कर पाती, तो उसकी पवित्रता उसे उसके शोषण में सफल होने से पहले ही मर जाने की शक्ति देगी।"

इसके अलावा, 1942 में गांधीजी ने स्पष्ट रूप से सक्रिय प्रतिरोध की वकालत की, "जब किसी महिला पर हमला होता है, तो उसे हिंसा या अहिंसा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसका प्राथमिक कर्तव्य आत्मरक्षा है। वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव तरीका या साधन अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर ने उसे नाखून और दांत दिए हैं। उसे अपनी पूरी ताकत से उनका इस्तेमाल करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इस प्रयास में मर भी जाना चाहिए।"

ऐसे में इन दस्तावेज़ी बयानों में गांधी को आत्महत्या की सलाह देने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि सशक्त आत्मरक्षा के समर्थक के रूप में चित्रित किया गया है। उन्होंने महिलाओं को "हर संभव तरीका या साधन" अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें "नाखूनों और दांतों" से शारीरिक प्रतिरोध भी शामिल था। ज़ोर पूरी ताकत से लड़ने पर था, न कि चुपचाप मौत को स्वीकार करने पर।

