सद्गुरु के NCERT पोस्ट को लेकर ध्रुव राठी और गौरव तनेजा के बीच हुई ऑनलाइन फाइट, परिवार तक पहुंची बात

Highlights व राठी ने गौरव तनेजा के करियर पर कटाक्ष किया और कुछ डेटा भी शेयर किया जिसमें फॉलोअर्स की संख्या में गिरावट का रुझान दिखाया गया ध्रुव राठी ने यह भी कहा, "कोई भी विवाद आपके खत्म होते 'करियर' को नहीं बचा सकता

मुंबई: मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी और गौरव तनेजा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक हुई है। ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया बनाम भारत के बारे में एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। ध्रुव राठी ने आध्यात्मिक नेता सद्गुरु की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा घोषणा किए जाने के बाद 'भारत' बनाम 'भारत' मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण साझा किया था।

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, "जब अंग्रेज़ हमारे देश से चले गए थे, तब हमें 'भारत' नाम को फिर से अपनाना चाहिए था। एक नाम से सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह ज़रूरी है कि देश का नाम इस तरह रखा जाए कि वह हर किसी के दिल में गूंजे। भले ही राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन 'भारत' शब्द का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का नाम बदलने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, तो यह समय है कि हम कम से कम 'भारत' को अपनी रोज़मर्रा की भाषा में शामिल करें। युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि भारत का अस्तित्व इंडिया के जन्म से बहुत पहले से है। बधाई एनसीआरटी।"

We should have reclaimed the name ‘Bharat’ when the British left our shores. A name will not do everything but it is important the country is named in a way that reverberates in everyone’s heart. Even though the Nation means everything to us, the word ‘India’ has no meaning. If… https://t.co/ycsRZz2zGK