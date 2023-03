Dhanpur assembly seat by-election: केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, 13 दिन के बाद उपचुनाव की नौबत, जानें कारण

Highlights टिपरा मोथा ने 13 सीटों पर और माकपा-कांग्रेस गठबंधन ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रोटेम स्पीकर बिनय भूषण दास ने कहा कि भौमिका का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दी।

Dhanpur assembly seat by-election: त्रिपुरा में दो मार्च को मतगणना हुआ था। भाजपा नीत गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी। वाम और कांग्रेस गंठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। साठ सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा ने 32 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि इसकी सहयोगी इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) को एक सीट मिली थी।

Tripura: Pratima Bhowmik, MLA from Dhanpur Legislative Assembly constituency resigns from her seat https://t.co/98XWTL25vS

इस तरह से देखा जाए तो 13 दिन के बाद धानपुर सीट से जीत दर्ज करने वाले केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जनता पर फिर से बोझ बढ़ने की उम्मीद है। प्रोटेम स्पीकर बिनय भूषण दास ने कहा कि भौमिका का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।

Pratima Bhowmik resigns from MLA post, to continue as MP and Central Minister.

