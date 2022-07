SpiceJet: स्पाइसजेट के खिलाफ डीजीसीए ने लिया एक्शन, आठ हफ्तों के लिए 50 फीसदी उड़ान पर रोक, आखिर क्या है कारण

Highlights कंपनी सुरक्षित, प्रभावी और विश्वसनीय हवाई सेवा मुहैया कराने में ‘‘असफल’’रही है। स्पाइसजेट में गत 24 दिनों में विमान में तकनीकी खामी आने की नौवीं घटना है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइसजेट पर कड़ा एक्शन लिया है।

नई दिल्लीः नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइसजेट पर कड़ा एक्शन लिया है। तकनीकी खामी की कई घटनाओं को लेकर स्पाइसजेट को आठ हफ्तों के लिए स्वीकृत उड़ानों के 50 फीसदी का संचालन करने का आदेश दिया है।

पिछले महीने की 19 तारीख से स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खराबी आने की कम से कम 9 घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइन को छह जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विमानन नियामक ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि विभिन्न स्थलों की जांच, निरीक्षण और स्पाइसजेट की ओर से जमा कराए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब के मद्देनजर, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवा के निरंतर निर्वाह के लिए, स्पाइसजेट की गर्मियों के लिए स्वीकृत उड़ानों की संख्या आठ हफ्तों तक 50 फीसदी पर सीमित की जाती है।

DGCA orders SpiceJet to operate just 50 pc of approved flights for 8 weeks following multiple snags