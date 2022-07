देवघर हवाई अड्डाः 12 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, ट्वीट कर कहा-बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा...

Highlights बाबा बैद्यनाथ धाम-केंद्रित पर्यटन को कैसे बढ़ावा देगा। रांची के बाद झारखंड का दूसरा हवाई अड्डा होगा। 12 जुलाई को यहां एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी सुअवसर मिलेगा।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड की पावन नगरी देवघर आ रहे हैं। पीएम बहुप्रतीक्षित नव-निर्मित देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इसका निर्माण करीब 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है। हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन सालाना पांच लाख से अधिक यात्रियों को संभालने के लिए सुसज्जित है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नव-निर्मित देवघर हवाई अड्डे के बारे में ट्वीट किया और इस बात पर जोर दिया है कि यह इस क्षेत्र में बाबा बैद्यनाथ धाम-केंद्रित पर्यटन को कैसे बढ़ावा देगा।

