बिहार चुनाव में टिकट न मिलने पर फूट-फूटकर रोया लोजपा (आर) नेता, दुखी मन से कहा- 'राजनीति छोड़ रहा हूं'

By रुस्तम राणा | Updated: October 17, 2025 17:17 IST2025-10-17T17:17:17+5:302025-10-17T17:17:17+5:30

एक भावुक दृश्य गुरुवार को वायरल हुआ, जब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता अभय कुमार सिंह समस्तीपुर ज़िले की मोरवा विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर कैमरे के सामने रो पड़े।

पटना: बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) और छोटे सहयोगी दलों सहित प्रमुख पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा जारी रखे हुए हैं, वहीं टिकट चाहने वालों के बीच असंतोष भी सामने आने लगा है। ऐसा ही एक भावुक दृश्य गुरुवार को वायरल हुआ, जब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता अभय कुमार सिंह समस्तीपुर ज़िले की मोरवा विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर कैमरे के सामने रो पड़े।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अभय कुमार सिंह फूट-फूट कर रो रहे हैं और पार्टी नेताओं पर टिकट बंटवारे में पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सिंह वीडियो में बेकाबू होकर रोते हुए कहते हैं, "किसी ने मुझसे ज़्यादा पैसे दिए, इसलिए उसे टिकट मिला। मैं अब राजनीति छोड़ रहा हूँ।"

इस वीडियो ने बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी है, और कई यूज़र्स एनडीए गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं।

टिकट व्यवस्था पर निराशा व्यक्त करते हुए, सिंह ने कहा, "मैंने 25 साल संघर्ष किया और फिर 30 साल तक चुनाव लड़ा। अब यह मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं इस संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अपने सभी साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि इस दौरान मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों, उसके लिए सभी मुझे माफ़ करें। अब मैं आप सभी की सेवा करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं इस टिकट व्यवस्था से परेशान हूँ। मैंने बार-बार सब पर भरोसा किया, सब पर भरोसा किया। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ - सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं से - जिस हालत में मैं हूँ, बाकी सब भी उसी हालत में हैं या होंगे।"

लोजपा (आर) नेता ने बिहार की राजनीति में कथित "कमीशन संस्कृति" पर भी तीखा हमला बोला और स्थानीय नेताओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "चुनाव के दौरान हर कोई आपको सिर्फ़ 15 दिन या एक महीने तक लॉलीपॉप, क्रीम, रसगुल्ला, चिकन और शराब देगा। उसके बाद, 20% कमीशन, 25% कमीशन और 30% कमीशन वसूला जाएगा। साहू जी सोच रहे थे कि अगर मैं फिर से जीत गया, तो अगली बार 35% कमीशन लेंगे। विद्यासागर भैया भी यही सोच रहे होंगे। मोरवा का हाल तो जैसे का तैसा ही रहेगा।" 

उन्होंने रोते हुए कहा, “मैं किसी के काम में बाधा नहीं डालूँगा। अगर लोग 20% या 30% कमीशन से दुखी नहीं हैं, तो मुझे भी कोई दुख नहीं है। मोरवा अपने हाल पर ही रहेगा। मैं हर संभव तरीके से सेवा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ। अब यह मेरे बस की बात नहीं है।” 

अभय कुमार सिंह ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा (आर) के उम्मीदवार के रूप में मोरवा से चुनाव लड़ा था और इस बार भी उनकी नज़र इसी सीट पर थी। हालांकि, जब एनडीए के सीट बंटवारे के तहत चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें आवंटित की गईं, तो शुरुआत में मोरवा और रोसरा उसके कोटे में आ गए।

बाद में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कथित तौर पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद, मोरवा सीट जदयू के हिस्से में आ गई, जहाँ से पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद को उम्मीदवार बनाया गया।

