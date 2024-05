Delhi Water Crackdown: आसमान से आग, पानी के लिए हाहाकार, भरना पड़ेगा 2 हजार का जुर्माना

Highlights दिल्ली में पानी की बर्बादी पर लगेगा 2 हजार रुपये का जुर्माना दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जब बोर्ड के सीईओ को दिया निर्देश निर्देश में 200 टीमों को गठित करने के लिए कहा

Delhi Water Crackdown: दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है। तापमान का पारा 50 डिग्री के आस-पास बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। ऐसे में दिल्ली वालों को इस भीषण गर्मी में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दिल्लीवाले इस गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पानी का घोर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में दिल्ली के लोग काफी परेशान हो गए हैं।

उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इधर, दिल्लीवाले सोच ही रहे थे कि पानी की समस्या कैसे दूर होगी, उधर दिल्ली सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को जारी निर्देश में कहा है कि अगर दिल्ली में कोई पानी की बर्बादी करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे तुरंत दिल्ली भर में 200 टीमें तैनात करें, ताकि पाइप से कार धोने, पानी की टंकियों के ओवरफ्लो होने और निर्माण या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति के उपयोग पर नकेल कसी जा सके।

आतिशी ने निर्देश दिया कि 30 मई सुबह 8 बजे से टीमें तैनात की जाएंगी और पानी की बर्बादी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध पानी के कनेक्शन को काट दिया जाएगा।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ये गर्मी लंबी चलने वाली है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 'समर एक्शन प्लान' पर काम क्यों नहीं हुआ। दिल्ली में पानी की कमी के उपाय पहले से क्यों नहीं किए गए।

