दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में, 190 रहा राष्ट्रीय राजधानी का AQI, जानें नोएडा-गुरुग्राम का हाल

नई दिल्ली: सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार सुबह 190 दर्ज किया गया, जो इसे 'मध्यम' के रूप में वर्गीकृत करता है। 13 अक्टूबर को सुबह 7:10 बजे सफर के आंकड़ों के मुताबिक, आईआईटी दिल्ली में एक्यूआई 169 मापा गया, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर यह 204 था, दोनों 'खराब' श्रेणी में आते हैं।

नोएडा में एक्यूआई 214 दर्ज किया गया, इसे भी 'खराब' श्रेणी में रखा गया। दूसरी ओर, गुरुग्राम में एक्यूआई 127 था, जिसे 'मध्यम' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लोधी रोड, आयानगर और धीरपुर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में एक्यूआई स्तर 139 और 114 दर्ज किया गया। बता दें कि धीरपुर में उच्चतम एक्यूआई 304 दर्ज किया गया, जो इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखता है।

शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। इस बीच इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से थोड़ा अधिक था।

शहर का न्यूनतम तापमान भी 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य मानदंडों से पांच डिग्री कम था। इससे पहले 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए जा रहे उपायों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से एक रिपोर्ट मांगी थी।

Delhi's overall Air Quality Index (AQI) is presently at 190 in the 'moderate' category, as per SAFAR-India.



Air Quality Index (AQI) presently at 313 near Delhi University in 'very poor' category, and 212 in Noida (UP) in 'poor' quality. pic.twitter.com/16fmLYvDZe