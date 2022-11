'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की वायु गुणवत्ता, 317 दर्ज किया गया एक्यूआई

Highlights वायु गुणवत्ता आज 317 के समग्र एक्यूआई के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में है। रविवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 328 था।

नई दिल्ली: दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार सुबह 'बेहद खराब' श्रेणी में रही क्योंकि धुंध और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह सात बजे प्रति घंटा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 322 था। रविवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 328 था। वहीं, वायु गुणवत्ता आज 317 के समग्र एक्यूआई के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में है।

एक्यूआई शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है। रविवार को सरकार की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान की निगरानी एजेंसी प्रणाली ने कहा, "कुल मिलाकर एक्यूआई आज 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता का संकेत देता है।"

