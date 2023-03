दिल्ली: चलती कार की छत पर बैठकर बर्थडे मना रहा था यूट्यूबर, वीडियो देख पुलिस ने आरोपी पर कसा शिकंजा

Highlights NH24 हाईवे पर कार की छत पर यूट्यूबर ने खड़े होकर मनाया बर्थडे वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार वीडियो में देखे जा रहे अन्य लोगों की पुलिस कर रही तलाश

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर होने के लिए इन दिनों यूजर्स कुछ भी करने से पहले एक बार नहीं सोचते, ऐसा ही एक मामला नेशनल हाईवे एनएच24 से आया है। जहां ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर एक यूट्यूबर चलती कार की छत पर अपना बर्थडे मना रहा है।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर प्रिंस दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक, प्रिंस अपने साथियों के साथ एनएच-24 पर चलती कारों की छत पर खड़े होकर यातायात सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर गुंडागर्दी कर रहा था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, प्रिंस दीक्षित का ये वीडियो 16 नवंबर 2022 का है, जिसे उसने अपने जन्मदिन पर शूट किया था। प्रिंस ने दिल्ली पुलिस को खुद पूरे मामले के बारे में बताया है और उसने सड़क पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप को काबूला भी है।

In a viral video, some people were seen standing on roof of cars & violating traffic rules on NH-24 near Pandav Nagar to celebrate the birthday of a Youtuber (Prince). After the video went viral, Police apprehended the Youtuber: Delhi Police



(Pic 1,2: Screengrab of viral video) pic.twitter.com/AWOqJtHr79