Delhi Weather Today: दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, राजस्थान से लेकर केरल तक तगड़ी बारिश का अलर्ट; जानें मौसम का हाल

Delhi Weather Today: जहां एक ओर देश के कई राज्यों में मानसून अपने रंग दिखा रहा है। वहीं, दिल्ली में मानसून सुस्त हालत में है। राजधानी में जगह-जगह हल्की बारिश ही दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार, 3 जुलाई के लिए दिल्ली में हल्की बारिश और गरज का अनुमान लगाया है। उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण यह मौसम प्रणाली बनी हुई है।

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र तल पर बना मानसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, वनस्थली, शिवपुरी, सिंगरौली, चाईबासा और दीघा से गुजरते हुए पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्व राजस्थान से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक और ट्रफ लाइन बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश के मध्य भाग, उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी झारखंड और आसपास के इलाकों से गुजर रही है।

यह ट्रफ प्रणाली समुद्र तल से 0.9 किमी से 5.8 किमी ऊपर तक फैली हुई है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकी हुई है।

इन सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दिन के समय संवहनीय गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे हल्की बारिश होने की संभावना है।

उत्तर और मध्य भारत में मानसून प्रणाली के और अधिक प्रभावी होने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। हालांकि, फिलहाल भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज और बिजली के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की चेतावनी दी है।

